Jakub Moder wziął BAJKOWY ślub. Pałacowe wnętrza, kolejne kreacje panny młodej i zabawa do białego rana (FOTO)

Eee 12 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Nie wiem co robi zawodowo jego żona, ale jego slowa, że wie jak się zachować kiedy wygrają, a jak kiedy przegrają (to zdaje się nader czesto) są mega smutne i świadczące o jej roli w tym związku - to nie jest partnerstwo, tylko służba.