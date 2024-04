Jakub Rzeźniczak chwali się ogrodem w nowym lokum, podnosząc córkę "NA SIMBĘ". Pod postem wywiązała się dyskusja (WIDEO)

kibic pl 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

A klub Kotwica wczoraj przegrał zaległy mecz u siebie (z Zagłębiem II Lubin), tracąc szansę odrobienia dystansu do dwóch klubów, co ich przez ostatnie 3 miesiące wyprzedziły wskakując na miejsca promowane bezpośrednim awansem o ligę wyżej. Zresztą kilka dni wcześniej u siebie zaledwie zremisowali 2:2 z jednym z nich (Pogoń Siedlce), co było ewidentnym sukcesem gości, w tzw. 'meczu o sześć punktów' na wyjeździe utrzymać przewagę punktową. Jakieś jakby kary od losu na ten klubik za sposób traktowania tego zawodnika. Z nim w składzie byli bezdyskusyjnie na I miejscu. I gdzie są te osoby z Kołobrzegu, co mu, tj. J.Rz., tu ok. 4 miesiące temu dogryzały??