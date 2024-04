Jakub Rzeźniczak ZAWALCZY w oktagonie?! Może zgarnąć nawet 7-cyfrową kwotę

Andoa 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak sie jest bez pracy to wszystko się łapie. Nie ważne czy pasuje czy nie. I nie mówię tego złośliwie ale niektórzy przez to przechodzili to wiedza. Pomijam, że on chociaż konkretne pieniądze weźmie za to