Sebastian Fabijański zarobił FORTUNĘ w Fame MMA. Aktor podał konkretną kwotę i zdradził, co zrobi z pieniędzmi

Chciałem być piłkarzem, ale nie mogłem przez zdrowie, więc nie wyszło. Chciałem być fighterem, nie wyszło . Sorry, nie jestem od tego! Za chwilę wracam na plan. To jest moja bajka, tam się czuję dobrze i niech tak będzie. Tutaj się zabawiłem, zobaczyłem, czym to pachnie . (...) Nie nadaję się do klatki. Ja tam głupieję! - tłumaczył reporterowi kanału "MMA - bądź na bieżąco".

Sebastian Fabijański potwierdza, że zarobił krocie na Fame MMA. Padła konkretna suma

Wiesz, ile mnie to kosztowało emocji, ile zdrowia? Wiesz, jakie to jest dla mnie trudne, by się tutaj odnaleźć?! To nie jest tak, że te pieniądze to są takie easy money [łatwe pieniądze - przyp. red.], bo tak nie jest. Dla mnie i tego, co mam we łbie, to jest matrix. Ja tu naprawdę ciężko odchorowuję za każdym razem - tłumaczył.