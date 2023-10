Jakub Rzeźniczak i jego żona toną w objęciach po wizycie u ginekologa. Internautka porównała ją do Magdaleny Stępień! Piłkarz ODPOWIEDZIAŁ (FOTO)

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka promienieją ze szczęścia. Kobieta została porównana do... ekspartnerki piłkarza

Zawodnik Kotwicy Kołobrzeg i jego poślubiona 11 miesięcy temu żona nie mogą doczekać się przyjścia na świat córeczki . Paulina szczegółowo relacjonuje w mediach społecznościowych przebieg ciąży, ujawniając do tej pory m.in. dokładną liczbę dodatkowych kilogramów oraz obecny stan swojej garderoby. Po jej wzmożonej aktywności w sieci można śmiało zakładać, że na naszych oczach rodzi się kolejna instamama .

Stylówka by Magda - napisała jedna z użytkowniczek.

Piłkarz starał się zrobić dobrą minę do złej gry, odpowiadając w "żartobliwym" tonie.

Magda Gessler the best. (...) No przecież odpisałem, że uwielbiamy Magdę Gessler. Codziennie oglądamy - przyznał Jakub Rzeźniczak.