Jakub Rzeźniczak uważa, że przegra w sądzie z matką Inez: "Nie chcę temu dziecku robić wody z mózgu"

Kuba trzymaj sie. Masz racje. Gratulacje. Jestes prostym chlopakiem, wierze w kazde twoje slowo. Wiadro pomyj wylewaja na Ciebie chlopie, bo za mlodych lat lubiles sex bez zobowiazan. Zdradzales, przyznales sie. Spotykales sie z dziewczynami roznymi, z tymi na telefon tez. Ups, wyszla ciaza I co? znaczy, ze ma chlop do konca zycia byc z kobieta ktorej placil za sex, bo ma z nia dziecko. nie musi. Wina rzeznika bylo i jest to, ze nie myslal rozsadnie bzykajac te wszystkie gwazdy. a one wiedzialy dobrze co robia i zadna z nich nie usidlila go, nawet na dziecko. Trzymaj sie kuba. Jestem kobieta i rozumiem cie. Nie daj sie zaszczuc babom, one potrafia byc perfudne. zrobienie dziecka to nie koniec swiata. zyj szczesliwie po swojemu i nie daj sobie s...c na glowe. brawo za wywiad i za prawde. a eweline znam i doskonale wiem, ze brala hajs za sex nie tylko z toba i trwalo to latami.