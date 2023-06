Jakub Rzeźniczak ujawnił, że WIELOKROTNIE zdradzał Edytę Zając: "Zdradzałem ją bardzo często. Przed ślubem też"

Rzeźniczak i Zając w 2016 roku stanęli na ślubnym kobiercu, ale sielanka nie trwała zbyt długo, bo wkrótce okazało się, że piłkarz ma córkę z inną kobietą. Mimo że przez długi czas starał się ukrywać ten fakt, to wyszło na jaw, że doczekał się Inez, która była owocem jego zdrady z Eweliną Taraszkiewicz . Edyta Zając niechętnie wraca wspomnieniami do byłego męża, ale nieco inną taktykę obrał Rzeźniczak, który wyjawił nawet, że była ukochana miała wiedzieć o jego zdradach.

Jakub Rzeźniczak wielokrotnie zdradzał Edytę Zając

Będąc z Edytą w związku, zdradzałem ją bardzo często. Przed ślubem też. No nigdy w twarz sobie nie powiedzieliśmy, że wie, ale myślę, że wiedziała. To brzmi kuriozalnie, że jesteś z kimś związku i wiesz, że ktoś wie, a po prostu dalej w tym żyjesz. Patrzę z perspektywy czasu, jest to dla mnie niedopuszczalne, co ja robiłem, jak się zachowywałem, a można też patrzeć, że powinno też być niedopuszczalne, że kobieta, z którą jest się w związku, akceptuje takie rzeczy. Może to było dla mnie wygodne wtedy. Patrząc teraz wstecz, jest mi wstyd za takie zachowania, jakie kiedyś sobą reprezentowałem, ale dla mnie to było wtedy normalne, ja nawet nie miałem wyrzutów sumienia - opowiadał.