Jakub Rzeźniczak nie był jedyny - oni też przyznali się publicznie do zdrady: Fabijański, Fronczewski, Chorosińska (ZDJĘCIA)

Popka akurat spotkała sytuacja rodem z "Fatalnego zauroczenia". W 2022 roku raper zamieścił na swoim instagramowym profilu film, w którym przyznał się do niewierności swojej partnerce. Stwierdził, że "trwało to dłuższą chwilę". Gdy jednak postanowił zerwać kontakt z "tą drugą kobietą", prędko okazało się, że nie będzie to takie proste. Kochanka zaczęła nękać i nachodzić bliskich kontrowersyjnego artysty.

Po jakimś czasie oprzytomniałem i zdałem sobie sprawę, że to jest ch*jnia i do niczego to nie prowadzi. Wtedy się, k*rwa, zaczęło. Ja chciałem z tym zerwać, jest coś takiego jak stalking. (...) Nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Wszyscy moi bliscy mają prze*ebane. Wszyscy dookoła są nękani, to jest nieprawdopodobne, robi to jedna osoba - opowiadał przyparty do muru raper.