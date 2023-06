Neymar publicznie przyznał się, że ZDRADZAŁ ciężarną partnerkę! "Widziałem, jak bardzo cierpiałaś"

Whh 28 min. temu zgłoś do moderacji 134 0 Odpowiedz

A Jezusem to sobie morde wyciera za każdym razem.. taki jest wierzący …maskara … ufanie mężczyzna w dzisiejszych czasach to jest tragedia … brak honoru przyzwoitości i mózgu żeby zdradzić swoją kobiete w ciazy .. co się dzieje z tymi chłopami .. królikowski neymar etc Wgl komenatrze pod tym zdjęciem to są hit … „gratulacje” , typ zdradza ciężarna dziewczynę a wszyscy mu gratulują że jest niesamowitym mezcyzna że się przymilni gratulują jeszcze te teksty „każdy popełnia błędy” XDDD i cant .. zdrada to wybor nie błąd