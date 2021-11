Jakub Rzeźniczak NIE PRZYSZEDŁ na chrzest syna!

Izi 24 min. temu zgłoś do moderacji 19 5 Odpowiedz

Nie pochwalam tego co robi ten facet, ale z drugiej strony to nie dziwię się mu, że nie uczestniczy w życiu które w tej chwil stało się już maskaradą, pojawi się źle, nie pojawi źle, jeszcze zapraszanie byłych partnerek bo niby przyrodnia siostra żeby się znali , jakoś nie pamiętam wspólnych spotkań jak p. Stępień była w ciąży. Wszystkie wiedziały jaki jest ale kleiła się do niego mimo to.