Magdalena Stępień OCHRZCIŁA SYNA! Rzeźniczak zdobył się na uczestnictwo w uroczystości?

Niedługo potem Magda Stępień zaczęła osobliwą rundę po mediach, udzielając gorzkich wywiadów na temat Rzeźniczaka i jego stosunku do dziecka. Obraz piłkarza, jaki nakreśliła Stępień, nie należy do pozytywnych: Rzeźniczak raczej nie interesuje się Oliwierem, a ją samą zostawił w szpitalu i pojechał do nowej wybranki.

Pod znakiem zapytania stanęły więc chrzciny małego Oliwierka. Teraz, po kilku miesiącach od narodzin, niedoszła topmodelka postanowiła ochrzcić syna. Uroczystość miała miejsce we Wrocławiu i jak wynika z relacji na Instagramie, Magdalena Stępień świętowała to wydarzenie w towarzystwie przyjaciółek. Co ciekawe, na chrzcinach pojawiła się też Ewelina, poprzednia była dziewczyna Rzeźniczaka, która ma nim córkę Inez. Do niej Kuba przyznał się dopiero po dwóch latach.