Jakub Rzeźniczak nie uważa, że kontrowersyjnym wywiadem zaszkodził swojej córce. Tłumaczy: "Inez ma INNE NAZWISKO"

Ona 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Okropne to jest ,z jednej strony wywiad pokazał go w bardzo dobrym świetle (niektóre fragmenty ) ale z drugiej strony to była istna tragedia ,jak już ktoś tutaj napisał wywiad pełen sprzeczności ...mam wrażenie że w pewnym momencie on już sam chyba nie wiedział co mowi