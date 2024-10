Jakub Rzeźniczak otworzył się na temat zdrowia córki. Wrócił myślami do bolesnej straty Oliwiera: "Ten strach nas nie opuści"

Jakub Rzeźniczak o zdrowiu córki. Wrócił myślami do śmierci syna

Jeden z internautów postanowił zadać Rzeźniczakowi dość osobiste pytanie i dotyczyło ono zdrowia córki. Pojawiło się też nawiązanie do zmarłego synka, a walka o życie Oliwiera oczywiście nie pozostała bez wpływu na to, jak dziś wygląda jego troska o dobro Antosi.

Ten temat jest dla mnie nadal bardzo ciężki i emocjonalny. Tak samo było, jak na świecie pojawiła się Antosia. Bardzo przeżywaliśmy wszystko, co się działo. Od narodzin, każda wizyta u lekarza, nawet u osteopaty, gdy powiedział, że coś mu się przy brzuszku nie podoba, to od razu wywoływała u mnie atak paniki - przyznał w odpowiedzi Kuba.

No ale chyba tak już będzie zawsze i trzeba się nauczyć z tym żyć, że ten strach nas w jakimś stopniu nie opuści. Trzeba go zaakceptować. Robimy wszystkie takie badania, które możemy. Jak tylko coś nas zaniepokoi, to od razu to sprawdzamy. Na tę chwilę jest wszystko dobrze i jesteśmy dobrej myśli. Myślimy pozytywnie, bo takie właśnie pozytywne myślenie przyciąga do nas dobre rzeczy i dobrych ludzi.