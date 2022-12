Jakub Rzeźniczak PIEJE Z MIŁOŚCI do żony: "Zawsze mogłem liczyć na twoje wsparcie"

W ciężkich chwilach zaszywał się u mnie w domu i wiem, jak bardzo cierpiał! Nie widziałem w życiu tak pogrążonego w rozpaczy faceta! On nie latał po mediach i nie pokazywał tego, co czuł w sercu. Ludzie hejtowali go, nie znając drugiej strony - mówił.

Ostatni post piłkarza na Instagramie pokazuje jednak, że wspaniali zakochani nie zamierzają stosować się do "rad" anonimowych obserwatorów. Na profilu Rzeźniczaka pojawił się romantyczny filmik, na którym przytula się do żony. W opisie do scenki Rzeźniczak niczym rzymski Amor, opiewa swoją miłość do Pauliny, a w tle przygrywa Ellie Goulding z hitem "Love Me Like You Do".