Jakub Rzeźniczak skomentował film Stanowskiego o Janoszek. Internauci są bezlitośni: "WSTYDZIŁBYŚ SIĘ!"

Akuratnie 19 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Swoją drogą to straszne, jak ludzie interesują się cudzym życiem. Liczba wyświetleń filmu jest na to dowodem. Nie dość, że oglądają, to jeszcze denerwują się jej kłamstwami. A to właśnie to zainteresowanie napędza ją do dalszych działań. A niech sobie żyje i robi co chce, nie macie własnych problemów? Z drugiej strony pan S też chyba się nudzi, skoro sam jej życiem się zajmuje i robi wokół niej szum. A MOŻE TO CELOWA AKCJA, ŻEBY JĄ WYPROMOWAĆ?