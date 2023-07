Wojciech Mann mówi, jak Stanowski powinien się zachować, chcąc wykorzystać utwór Bartosiewicz: "Nie jestem prawnikiem, ale..."

Didijer przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Panie Mann daj Pan spokój z tłumaczeniami, to nie na jego głowę. Dla niego wszystko jest dziwne, chociażby to że się sesje na okładkę wykupuje i reklamuje różne rzeczy zakładając na siebie; ale u niego na kanale to reklamy aż się nie mieszczą, no taki cwany gapa. Po za tym teraz to z niego strzępek nerwów przed przegranym procesem z Janoszkową. Lepiej się z nim nie zadawać bo on na policję kapuje jak tego gościa na targach, jeszcze Pana prześwietli albo co. Lepiej takiego ominąć szerokim łukiem.