TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Stanowski nie mógł użyć piosenki Edyty Bartosiewicz? Prawniczka komentuje

Krzysztof Stanowski wciąż nie schodzi z afisza, a wszystko za sprawą swojej kampanii przeciwko Natalii Janoszek . Udostępniając trzygodzinny film poświęcony aktorce i jej krętactwom, dziennikarz rozpętał w sieci prawdziwą burzę i ściągnął na siebie gniew m.in. Edyty Bartosiewicz , która oskarżyła go o wykorzystanie fragmentu utworu "Skłamałam" bez jej zgody. W wystosowanym do Stanowskiego oświadczeniu piosenkarka wniosła o usunięcie piosenki z materiału, a także przeprosiny oraz wpłatę odpowiedniej kwoty na wybraną przez artystkę organizację charytatywną.

Na odpowiedź dziennikarza nie trzeba było długo czekać. Stanowski poinformował Bartosiewicz na Twitterze, że fragmenty zostaną usunięte, nawiązując przy okazji do wspomnianych przez wokalistkę "problemów psychicznych".

Prawniczka zabiera głos w sprawie Stanowski vs. Bartosiewicz

Wiele osób komentujących tę sprawę w mediach społecznościowych odnosi się do prawa cytatu - zaczęła. Warto przypomnieć, że prawo cytatu pozwala na umieszczanie fragmentów cudzych utworów w swoim materiale (utworze) w określonych warunkach. W przeciwnym razie każda osoba mogłaby dowolnie korzystać z cudzej twórczości, powołując się na prawo cytatu. Prawo cytatu ma swoje określone cele, które są wskazane w ustawie. W tym przypadku wydaje się, że przytoczenie fragmentów utworu Edyty Bartosiewicz stanowi lejtmotyw (motyw powracający) w materiale K. Stanowskiego.

W dalszej części wpisu prawniczka wyjaśniła, że cytat może służyć do realizacji celów, które wynikają z ustawy, nie zaś własnej interpretacji cytującego.

Takim celem może być polemika z autorem czy przedstawienie zjawiska w sposób bardziej przystępny, zrozumiały dla odbiorcy - czytamy. W tym przypadku mam pewne wątpliwości, czy możemy te działania zaklasyfikować do bezpiecznej szufladki z napisem prawo cytatu. Zaskakujące jest też to, że system ContentID platformy YouTube nie zadziałał przy publikacji materiału, choć na to nie mamy wpływu.