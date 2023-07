Edyta Bartosiewicz WYDAŁA OŚWIADCZENIE! Domaga się przeprosin od Krzysztofa Stanowskiego: "Wszystkie prawa są po mojej stronie"

Edyta Bartosiewicz wydała oświadczenie. Żąda przeprosin od Krzysztofa Stanowskiego

Zadzwonił właśnie znajomy i spytał, czy oglądałam najnowszy film znanego vlogera Krzysztofa Stanowskiego na YouTube. Podobno pojawiają się tam fragmenty mojej piosenki "Skłamałam" . Chcąc nie chcąc, weszłam na wskazany Kanał Sportowy i zaczęłam pobieżnie przeglądać prawie trzygodzinny materiał demaskujący jakąś panią z showbizu. Faktycznie, utwór pojawia się tam kilkakrotnie w krótkich odsłonach, będąc czymś w rodzaju muzycznego motywu, ilustrującego temat wodzącej media za nos celebrytki. Pan Krzysztof przyłożył się do roboty, to trzeba mu przyznać, zapomniał tylko zapytać mnie o zgodę - skwitowała.

Szanowni państwo. Wszystkie swoje piosenki pisałam z myślą o tym, by niosły pozytywny przekaz. Nie chcę, by w jakikolwiek sposób przyczyniały się do nagonki na kogoś, kto być może ma jakieś poważne zaburzenia osobowościowe - zaczęła, mówiąc oczywiście o Natalii Janoszek.