Stanowski BEZPRAWNIE wykorzystał utwór Bartosiewicz w filmie o Janoszek?! Wokalistka: "Zapomniał zapytać o zgodę"

bartt 1 godz. temu zgłoś do moderacji 82 32 Odpowiedz

I tak ją można podziwiać bo by coś takiego wymyślić to trzeba mieć łeb nie od parady i teraz to można mieć beke z tych dziennikarzy co jej tak wierzyli się nabrali na te bajki😀. No cóż -życie polega na sprycie a ona sprytna, cwana niewątpliwie jest. Talent też jakiś ma bo nieźle tańczy i śpiewa, w TZG i w TTBZ wypadła bardzo dobrze a że za bardzo przesadziła z tymi kłamstewkami o swoich dokonaniach, w tej pogoni za karierą, parciem na szkło i to też pewnie dzięki doradcom którzy"pomagali" to już inna kwestia.