Krzysztof Stanowski wydał OŚWIADCZENIE! "To też lekcja dla mnie"

Zniszczył jej życie i karierę ten zły człowiek, to fakt. Teraz ona nie ma wyjścia i go dojedzie w sądzie. Filmidło Stanowskiego to zwykła socjotechnika, mógłbym to rozebrać na czynniki pierwsze, ale mi się nie chce. Dziwne że ludzie tego nie zauważają i dają się manipulować Stanowskiemu. Na Bożenki z Pudla i boiskowych Bolusiów z jego You Tuba to może wystarczyć, ale sąd niedługo wyprostuje Stanowskiego. Jego wywody to granie na najniższych emocjach i interpretacja kariery Natalii Janoszek tak aby pasowało to do stawianych przez niego tez. Te wszystkie małostkowe zarzuty są jednak niczym, bo fakt że Natalia grała w tych filmach, brała udział w konkursach piękności, dostawała nagrody, chociażby festiwal JIFFA, czy nagrody miss, pozostaje niezmienny, czyli nie kłamała i nie sfingowała swojej kariery. On jej nawet zarzucił że ona nie ma żadnej kariery (sic!). Obrażał ją, poniżał, dyskredytował jej osiągnięcia. Na koniec to jej zarzucił że wymyśliła własną chrobę - zator i zawał płucny (sic!). Nikt mi nie powie że to co on wyprawia jest normalne. Mnie to wygląda na desperacki krok, żeby zasugerować Janoszek by nie szła do sądu (no myślę że nic z tego). Ponadto jego dziwne zachowanie, co można wyczytać również z mowy ciała wskazuję na jakąś osobistą zemstę. Pojawił się wątek z tańca gwiazdami, że Natalia przeszła dalej niż żona kolegi Stanowskiego. Na miejscu innych dziennikarzy których ten człowiek oskarża nie rzucał bym się tak szybko z kajaniem się i przyznawaniem mu racji (jak np. Marcin Prokop, później usunął post, czy np. ten sympatyczny z pomponika z tatuażem na szyi) . Moim zdaniem sprawa zakończy się tak że Natalia wygra w sądzie, powinna też dostać odszkodowanie za to co ten człowiek jej zrobił.