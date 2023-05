Krzysztof Stanowski zarzuca Natalii Janoszek, że WYMYŚLIŁA sobie karierę w Bollywood: "Nikt jej tam NIE ZNA"

Jaki 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Już widzę tłumaczenia: no ok.. Może dla Pana Stanowskiego mój dorobek jest mały ale Polakom to ciągle mało.. Nigdy nie jesteśmy wystarczający, żeby wyjść do świata że swoim talentem, a ja pokazałam, że trzeba mieć odwagę! No przecież nigdy nie mówiłam, że jestem ogromną gwiazdą w Indiach.. Kto mógłby tak pomyśleć, że będę w rankingach razem z tamtejszymi gwiazdami? Pokażcie mi która Polka gra więcej niż ja? Czekam na te argumenty :)