Jakub Rzeźniczak z żoną wirują w miłosnym uścisku na nowym nagraniu. Internautka: "Widać, że to prawdziwa miłość, a nie TYLKO NA INSTA" (WIDEO)

Ks Kaczkowski w grobie sie przewraca ze tacy jak wy piszecie ze jest dla was autorytetem Ciekawe co robil ksiadz kaczkowski? Hmm otworzyl hospicjum dla chorych i byl z nimi do konca. Czy Rzezniczak byl od poczatku do konca ze swoim umierajacym synem? No zastanowmy sie A przepraszam- widocznie w tym Rzezniczak akurat nie chcial nasladowac ks Kaczkowskiego Ks Kaczkowski mimo tego ze byl chory mial posluge kaplanska i opiekowal sie hospicjum mial tez czas dla swojej rodziny- czy Ty Rzezniczak miales czas dla swojej pierworodnej corki? Ksiadz Kaczkowski udzielal wywiadow z pieknymi slowami ktore dawaly pocieszenie i nadzieje ludziom - czy Twoj ostatni wywiad Rzezniczak o swoich wszystkich bylym partnerkach i swoich dzieciach w tym ŻYJĄCYM dziecku przyniosl jakies pozytywne skutki i wartosci? O ch, przepraszam chyba w tym tez nie chcialo ci sie nasladowsc ks. Kaczkowskiego