Jakub Rzeźniczak ZDRADZIŁ kolejną partnerkę? "Został nakryty z inną kobietą"

Bea 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

To jej się wydawało że są w związku, dla niego była tylko dziewczyną. Kobiety myślą że jak ktoś z nimi jest to już się bedzie żenił. Weźcie kobiety wyluzujcie. Faceci nie chca się zenic z zasady. Chca sobie pobyć z kimś chwilę, a przed ;-) są w stanie powiedzieć i obiecać wszystko. Jak jest fajnie to chwilę zostaną, ale wierność faceta to yeti ...