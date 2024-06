Jakub Tolak przeszedł poważną operację. Ze szpitalnego łóżka zwrócił się do dwuletniej córki

Ostatnio jednak ich życie diametralnie się zmieniło. Małżonkowie zmuszeni byli zawiesić podróżnicze plany i wrócili do Polski. Wszystko przez pogarszający się stan zdrowia aktora. Tolak musiał przejść skomplikowaną operację. O szczegółach powiedział niedawno na antenie "Dzień Dobry TVN".

Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest - przyznał.