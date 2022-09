Jamala o udziale w polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami": "Nie jestem tutaj, aby konkurować"

Jamala nie ukrywa, że z takim też zamiarem przyjęła propozycję wzięcia udziału w polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami ". W rozmowie z Marianem Savchyshynem z portalu VPolshchi artystka opowiedziała o tym, co skłoniło ją do podjęcia decyzji o wzięciu udziałU w tanecznym show Polsatu.

Cieszę się, że mam takiego partnera jak Jacek. Rozumie nasz cel i w równym stopniu dba o to, aby nasza para kontynuowała swoją podróż w projekcie tak długo, jak to możliwe. Jako trener jest bardzo wymagający, co jest bardzo cenne. W końcu pomaga mi się rozwijać i dotrzymywać mu kroku, a co za tym idzie, możemy być pozytywnie oceniani przez jury - podsumowała.