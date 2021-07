Jamie Lee Curtis ma transpłciowe dziecko! "Z dumą obserwowałam, jak mój syn stawał się MOJĄ CÓRKĄ"

kkk 11 min. temu zgłoś do moderacji 43 5 Odpowiedz

Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach za dużo dzieję się wokół tego, co kto ma w gaciach i z kim sypia, jakby to było fundamentem wszystkiego. Ludzie aktualnie są skupieni wyłącznie na identyfikacji płci nie wnikając w osobowości człowieka, zainteresowania, bo tożsamość płciowa człowieka to, to co go teraz definiuje