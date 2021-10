Jamie Lee Curtis otwiera się na temat transpłciowej córki: "Wiedziałam, że Ruby miała chłopaka. Imię to była najtrudniejsza rzecz"

Teraz gwiazda postanowiła skierować światła reflektorów na swoją pociechę, udzielając z Ruby obszernego wywiadu dla "People". W szczerej rozmowie z magazynem 25-latka wróciła pamięcią do swojego coming outu przed rodzicami jako osoba trans, którego dokonała w lipcu zeszłego roku. Było to dla niej ogromne wyzwanie.

To było przerażające – po prostu sam fakt powiedzenia im czegoś o mnie, czego nie wiedzieli - powiedziała Ruby. To było onieśmielające, ale nie martwiłam się. Czułam ich akceptację przez całe moje życie.

Imię to była najtrudniejsza rzecz - oceniła Curtis. Imię, które nadałaś dziecku i tak mówiłaś do niego przez całe życie. To było wyzwanie. No i zaimki. Mój mąż i ja wciąż się na tym wykładamy.