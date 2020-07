Siostra Britney Spears STAJE W OBRONIE piosenkarki: "Jest silną, konsekwentną kobietą"

Fani Britney Spears nie mają wątpliwości, że ich idolka kolejny raz jest w tarapatach. Zdaniem niektórych internautów piosenkarka daje im wyraźne znaki, że jest przetrzymywana wbrew swojej woli i walczy o powrót do normalności. W myśl sądowej kurateli nie może bowiem sama opuszczać domu, prowadzić samochodu ani nawet opublikować nic w sieci bez uprzedniej zgody managementu i ojca.

Britney Spears ma poważne problemy

Do tej pory rodzina piosenkarki raczej stroniła od wypowiadania się na temat życia prywatnego Britney. Zdarzają się jednak wyjątki, czego dowodem jest reakcja Jamie Lynn Spears na jeden z komentarzy na Instagramie . 29-letnia siostra gwiazdy opublikowała na Instagramie jeden ze wpisów Halsey , w którym ta wypowiadała się na temat schorzeń psychicznych. Nawiązywała w ten sposób do Kanyego Westa , u którego fani od kilku dni dopatrują się epizodu maniakalnego .

A teraz bez żartów. Poświęciłam całą swoją karierę na rzecz edukacji o zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych i jestem załamana tym, co widzę. Niezależnie od zdania na temat danej osoby, epizod maniakalny to nie żart. Jeżeli nie jesteś w stanie wykrzesać z siebie empatii albo zrozumienia, po prostu milcz - napisała Halsey, co opublikowała na swoim koncie Jamie Lynn.