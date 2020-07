Wzburzony Kanye West twierdzi, że Kim i Kris chciały go UBEZWŁASNOWOLNIĆ: "Nie igrajcie ze mną, chciałyście mnie ZAMKNĄĆ"

Kanye West niedawno ogłosił, że zamierza kandydować na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co prawda decyzja rapera spotkała się z umiarkowanym entuzjazmem jego fanów, jednak podobno nie brakuje też osób, które kibicują mu w ubieganiu się o ten urząd. Na razie głośniej niż o postulatach jest o jego specyficznych wyznaniach w rozmowach z mediami .

Kim i Kanye na gali MTV WMA

Choć Kanye miał zapewne dobre intencje, to w mediach kolejny raz się zagotowało. Wiele osób podejrzewa, że raper przechodzi właśnie przez epizod maniakalny spowodowany chorobą afektywną dwubiegunową , dlatego jego start w wyborach może budzić pewne zastrzeżenia. Niestety w rozwianiu wątpliwości nie pomoże mu też seria wiadomości , które opublikował wczoraj na Twitterze.

W poniedziałek Kanye West opublikował w mediach społecznościowych kilkanaście krótkich wpisów , które wskazują na to, że fani mogli mieć rację. Z serii wyjątkowo nieskładnych "myśli", które wrzucił do sieci raper, da się też wywnioskować, że Kim Kardashian i jej matka Kris Jenner zatrudniły specjalistę i próbowały mu pomóc . Niestety bezskutecznie.

Kim próbowała przysłać tu lekarza i mnie ubezwłasnowolnić. Jeżeli zamkną mnie tak, jak Mandelę, to wiecie dlaczego . (...) Kris i Kim, zadzwońcie do mnie - motał się między kolejnymi wiadomościami raper.

To jednak nie wszystko, bo między słowami Kanye stwierdził też, że to rzeczywiście matka Kim sprzedała jej słynną seks taśmę. Jednocześnie zaznaczył, że nie pozwoli, by jego dzieci spotkał taki sam los.