Nawiedzony Kanye West nazywa szczepionki "NAZNACZENIAMI BESTII" i wyznaje, że miał KORONAWIRUSA

Kama 18 min. temu

Ma racje, wie co mowi. To przykro ze tak mało ludzi wie co sie naprawde dzieje. Maja plan, wystarczy spojrzec na plandemie, jako narzedzie do kontroli ludzi. WHO nie chcialo oglosic pandemi, bo vyla za mala smiertelnosc, Gates zaplaci mnostwo kasy to WHO zmienilo def pandemi i ogłosiło stan pandemi. Skutkiem jest niesamowita kontrola, nast krokiem masowe szczepienia, niewolnictwo. Niestety to sie dzieje.