Kanye West jest MILIARDEREM. Wysłał dokumenty do redakcji "Forbesa", żeby to udowodnić!

Kanye West oficjalnie dołączył do klubu miliarderów, choć trochę się nagimnastykował, by oficjalnie dowieść tego faktu. Raper mocno się zirytował, gdy nie odnalazł swojego nazwiska na liście miliarderów Forbesa, gdzie zaszczytne miejsce zajęła jego szwagierka, Kylie Jenner . Jak ujawnił serwis ContactMusic.com, niepocieszony gwiazdor wysłał SMS-a do redakcji.

Wiecie, co robicie. Bawicie się ze mną, a ja nie zgadzam się na to, by leżeć spokojnie i znosić to dłużej w imię Jezusa - wyznał.