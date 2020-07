Zalany łzami Kanye West ogłasza, że POWSTRZYMAŁ Kim przed aborcją: "Miała tabletki w ręku, ale dostałem WIADOMOŚĆ OD BOGA"

Kanye West ogłosił jakiś czas temu, że zamierza ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć taka decyzja wzbudziła ogromne kontrowersje, to nie brakuje osób, które mocno wierzą w wyborczy sukces rapera. Do tej pory publicznego wsparcia udzieliło mu raczej niewielu znanych znajomych, jednak Kanye usilnie stara się zwrócić na siebie uwagę potencjalnych wyborców .

Kim i North w srebrnych sukniach na koncercie Westa

Moja dziewczyna zadzwoniła do mnie z krzykiem, płakała. Powiedziała, że jest w ciąży. Byłem wtedy we Francji, pracowałem na swoim laptopie. Nagle ekran stał się czarno biały i Bóg powiedział do mnie: "jak sp***dolisz moją wizję, to ja sp***dolę Twoją". Zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że będziemy mieć to dziecko. Miała tabletki w ręku. Prawie zabiłem własną córkę - krzyczał West ze sceny.