Kim Kardashian wspiera męża, który chce zostać PREZYDENTEM USA. Internauci grzmią: "Demokracja nie jest grą dla bogatych i sławnych!"

Od kilku lat o mężu Kim Kardashian głośno jest głównie w kontekście jego kontrowersyjnych wypowiedzi . Wraz z narastającą miłością do samego siebie Kanye West zaczął niebezpiecznie interesować się polityką. Raper nie tylko w odróżnieniu od większości znajomych z branży otwarcie poparł Donalda Trumpa , ale także już w 2016 roku zapowiedział, że w najbliższych wyborach sam zamierza ubiegać się o fotel prezydenta.

Choć wówczas z pewnością deklarację 43-latka odebrano jako jego kolejny dziwny i nierealny pomysł, wszystko wskazuje na to, że West naprawdę zamierza wystartować w zbliżających się wyborach. W niedzielę Kanye opublikował wpis potwierdzający jego prezydenckie zapędy.

Kanye planował to od lat, a Kim wiedziała o jego aspiracjach i wspierała go - zdradza osoba z otoczenia gwiazdorskiej pary w rozmowie z US Weekly.