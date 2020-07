Kanye West jednak WYSTARTUJE w wyborach prezydenckich? "Musimy się zjednoczyć i wspólnie budować naszą przyszłość"

Kanye West to jedna z tych osób, które budzą ogromne kontrowersje. Jedni uważają rapera i producenta za geniusza, który odmienił oblicze współczesnej muzyki, ale inni krytykują go za egocentryzm i kompletne oderwanie od rzeczywistości. Sam Kanye chyba doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo od czasu do czasu rzuca swoim przeciwnikom "mięso" w postaci kolejnych dziwacznych wypowiedzi i deklaracji.