Jamie Waylett zagrał Vincenta Crabbe'a "Harrym Potterze", a później trafił do WIĘZIENIA. Dziś jest nie do poznania (ZDJĘCIA)

Jaaa 42 min. temu

Niby tylko film ale trzeba mieć odwagę by zagrać grubego brzydka złego.zły charakter latka może przylgnąć na lata.potem to Cię definiuje.zreszta jak jestes gruby to potem uważasz się za jeszcze grubszego jak zagrasz brzydka to potem uważasz o sobie jeszcze gorzej.tak mi się wydaje.trzeba mieć gruba skore na takie wyzwanie.pewnie trzeba to olać i bez sensu moje rozmoiny