Jan Englert MIAŁ WYPADEK w górach. "Wrócił mocno poturbowany"

internauci 23 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

żenada...facet ma prawie 80 lat i udaje lovelasa...wstyd...dziadku pij herbatke pod piecem i nie ryzykuj życiem bo malo ci go zostało.......tak to jest jak sie bierze 4 żone o 30 lat mlodsza to trzeba sie popisywac aż do śmierci...wstyd