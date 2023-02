Jan Englert ujawnia kulisy rozstania z pierwszą żoną: "Mieliśmy UMOWĘ. Czekaliśmy, aż dzieci dorosną..."

Jan Englert opowiada o rozwodzie z Barbarą Sołtysik

Przepis Jana Englerta na szczęśliwy związek

Komfort życia daje równowaga, balans między jednym i drugim. Jak się znajdzie równowagę w tym i uda się ją utrzymać, to i małżeństwa są szczęśliwe. Myślę, że gdybyśmy znaleźli równowagę w naszym życiu społecznym, byśmy byli szczęśliwsi. Jeśli ktoś troszkę myśli, to wie, że to jest zamek z piasku. Jeden podmuch wiatru i tego nie ma. Życie to jest szulerstwo, bardzo rzadko uczciwa gra - powiedział Prokopowi Jan Englert.