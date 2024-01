Jan Kanthak z Suwerennej Polski planuje ŚLUB z 27-letnią modelką! Do dziś wielu wytyka mu PAMIĘTNY SKANDAL: "Obcesowo nagabywał mnie..."

Wszyscy doskonale wiemy, że w politycznym uniwersum nigdy nie brakowało skandali obyczajowych. Przekonał się o tym swego czasu także Jan Kanthak , poseł Suwerennej Polski, który dryfuje wokół politycznej orbity Zbigniewa Ziobry już od lat. Wokół jego życia prywatnego od dawna krążą różne pogłoski, co jest pokłosiem pamiętnego wyznania lewicowego działacza Michała Kowalówki . O jego wpis do dziś toczą zresztą batalię sądową.

Jan Kanthak planuje ślub z 27-letnią modelką. O tym skandalu wolałby zapomnieć

Zacznijmy jednak od początku. W sierpniu 2020 roku Kanthak gościł na antenie TVN24, gdzie zasłynął dość osobliwym stwierdzeniem. Piotr Kraśko pytał go wówczas o założenia "ideologii LGBT", których ten nie umiał wymienić. Stwierdził za to, że w San Francisco istnieje "sklep mięsny dla środowisk LGBT" , myląc przy okazji nazwę opisywanej dzielnicy.

Jan Kanthak pochwalił się zaręczynami. Oto jego narzeczona

Ten skandal ciągnie się za Kanthakiem do dziś, jednak w jego życiu osobistym podobno sporo się w międzyczasie pozmieniało. W czerwcu tego roku polityk pochwalił się na Twitterze, że jego zaręczyny przyjęła 27-letnia modelka Angelika Lipa, laureatka konkursu Look of the Year. Pokazali nawet pierścionek na jej palcu, żeby nikt nie miał wątpliwości.