Poseł Solidarnej Polski kompromituje się w rozmowie z Piotrem Kraśką: "W San Francisco są SKLEPY MIĘSNE dla środowisk LGBT!"

Jestem osobą homoseksualna i myślę że część społeczeństwa lgbt jest wykorzystywana i manipulowana. Doskonale rozumiem dlaczego ludzie heteronormatywni bulwersują się oglądając manifestujących w lateksowych majtkach itp. Mnie też to bulwersuje. Prawda jest taka że image tego społeczeństwa został zdeformowany. Nigdy nie słyszałam żeby osoby homoseksualne popierały uświadomienie dzieci czym jest masturbacja. A tak na marginesie masturbacja nie jest wynalazkiem lgbt. Wszyscy się masturbuja więc proszę nam tego nie przypisywać. Osobiście uważam że ludzie którzy mają lub planują dzieci powinni decydować o tym jak będzie wyglądać ich edukacja. Nie wykluczam że jeżeli gdzieś społeczność lgbt naciska na tego typu uświadamianie dzieci to może to być lobby pedofilskie które się za tą społecznością kryje. (Stąd manipulacja). Nie przeszkadza mi to że prezerwatywy reklamują pary heteroseksualne bo np ludzie niepełnosprawni również uprawiają seks a reklam z ich udziałem nie widzę. A tak na marginesie jestem kobietą więc prezerwatywy i tak nie miałabym na co założyć. Patrząc na to co się dzieje w naszym kraju w tej chwili lgbt przestaje reprezentować ludzi, ich poglądy a przede wszystkim preferencje i prawo do normalnego życia i jest to wina i polityków i niestety tęczowych przebierańców.