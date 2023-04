Jann podbija polski rynek muzyczny. 24-letni artysta ma szansę na nagrodę Pudelka w kategorii "Wschodząca gwiazda"

Lada moment odbędzie się wielkie świętowanie 17. urodzin Pudelka. Już 20 kwietnia na imprezie Pudelek Pink Party przyznamy statuetki w naszym plebiscycie. Nagrody zostaną wręczone laureatom w czterech kategoriach: "Gwiazda roku", "Zaangażowanie społeczne", "Ulubieniec czytelników" oraz "Wschodząca gwiazda".

Wiele emocji wzbudza ostatnia z wymienionych kategorii, w której doceniona zostanie nowa twarz w rodzimym świecie show biznesu. Szanse na nagrodę mają: gwiazda nominowanego do Oscara filmu "IO" Sandra Drzymalska, autorka viralowego hitu "Big Klamoty" Sandra S., niezwykle utalentowana młoda wokalista Sara James, sensacja internetu, Hi Hania, a także Jann, który szturmem wkroczył na polską scenę muzyczną i otarł się o zwycięstwo w preselekcjach do Eurowizji.

Kim jest Jann? 23-latek rozpoczął karierę całkiem niedawno

Jan Rozmanowski od najmłodszych lat kochał muzykę, a jego talent szybko dostrzegli rodzice. 24-latek śpiewał w Operze Narodowej i pobierał lekcje wokalu w Londynie. Swój debiutancki singiel "Do You Wanna Come Over" wydał pod koniec 2020 roku. Nieco ponad rok temu ukazał się pierwszy mini album Janna, pt. "Power". W ciągu zaledwie dwóch lat młodemu wokaliście udało się zdobyć wierne grono słuchaczy, które na początku 2023 roku znacznie się poszerzyło.

Jann nadzieją na sukces Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji

Jann dał się poznać szerszej publiczności, gdy Telewizja Polska potwierdziła, że 24-latek weźmie udział w krajowych preselekcjach do Eurowizji. Wydany w listopadzie poprzedniego roku utwór "Gladiator" zaskoczył słuchaczy mrocznym i elektryzującym brzmieniem. Fani konkursu natychmiastowo i niemal jednogłośnie okrzyknęli go wielkim faworytem do wygrania preselekcji. Niektórzy pokusili się nawet o stwierdzenie, że Jann zwycięży w Polsce, a następnie w Liverpoolu podczas 67. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Marzenia wielu fanów Eurowizji legły w gruzach, gdy Jann przegrał polskie preselekcje z Blanką Stajkow i jej wakacyjną piosenkę "Solo". Kontrowersje wywołał fakt, że "Gladiator" zwyciężył głosowanie widzów miażdżącą liczbą głosów, a na drodze do zwycięstwa 24-latka stanęła komisja powołana przez TVP, która umieściła jego piosenkę dopiero na czwartym miejscu. Sympatycy konkursu głośno mówili o spisku i ustawce, a eurowizyjni fani i dziennikarze z całego świata nie mogli uwierzyć, że nie zobaczą w polskich barwach właśnie Janna.

Kariera Janna rozwija się w zawrotnym tempie

W obliczu ogromnej medialnej afery, młody artysta wykazał się niesamowitą dojrzałością i apelował o zaprzestanie hejtowania Blanki. Udział w preselekcjach okazał się dla Janna trampoliną do sławy. Jego "Gladiator" został odsłuchany w serwisie Spotify ponad 8 milionów razy i zdobył szczyty list viralowych hitów w kilkunastu europejskich krajach. Obecnie trwa pierwsza trasa koncertowa Janna "Gladiator Tour", która wyprzedała się w mgnieniu oka. Niebawem ma też ukazać się nowy utwór obiecującego artysty.

Czy Jann zasłużył na tytuł "Wschodzącej gwiazdy"?

