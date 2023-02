Eurowizja 2023. Fani mają już kandydata na zwycięzcę: "To piosenka, z którą mamy szansę na TOP5". Zgadzacie się?

Jann zwyciężył w plebiscycie "Najlepsze zgłoszenie"

Piosenkarz od dawna związany jest z muzyką, ale jego debiut miał miejsce stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku, kiedy to wypuścił singiel "Do you wanna come over". Jannowi nie można odmówić również warsztatu, bo młodzieniec śpiewał w Operze Narodowej i pobierał lekcje wokalu w Londynie. Okazuje się również, że na talencie Janna poznało się już wielu fanów Eurowizji, bo pod postem na oficjalnym profilu Eurowizji nie brak głosów zachwalających Jana Rozmanowskiego.