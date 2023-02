Eurowizja 2023. TVP ogłosiła uczestników preselekcji. Wiemy, kto ma szansę reprezentować Polskę w konkursie

Konkurs Piosenki Eurowizji to od lat marzenie wielu artystów, którzy pragną zaprezentować się przed europejską publiką. Niestety Polska na razie nie może poszczycić się szczególnymi sukcesami na tym polu, jednak zwycięstwa Roksany Węgiel i Viki Gabor w dziecięcej odsłonie corocznego wydarzenia wyraźnie zaostrzyło rodakom apetyt na więcej.

Eurowizja 2023 już wkrótce. Kto zostanie następcą Krystiana Ochmana?

W zeszłym roku Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman, który z piosenką "River" wywalczył dla nas 12. miejsce. Teraz przed nami kolejna szansa, a niedawno mówiło się, że chętnych do wyjazdu do Liverpoolu wcale nie brakuje. Portal Eurowizja.org donosił po upływie terminu zgłoszeń, że o miejsce wśród potencjalnych reprezentantów zawalczą prawdopodobnie m.in. Maja Hyży, Natasza Urbańska czy Ramona Rey. O kolejną szansę mieli się też starać Kuba Szmajkowski oraz... Lidia Kopania.

Ostatecznie do TVP miało wpłynąć około 300 zgłoszeń, spośród których wybrano dziesięć piosenek. To ich autorzy staną w szranki o możliwość reprezentowania naszego kraju podczas polskich preselekcji, które mają się odbyć 26 lutego. Wiemy jednocześnie, że do preselekcji nie zgłosiła się Marina Łuczenko, która była postrzegana jako faworytka...

Eurowizja 2023 - polskie preselekcje. TVP ujawnia, kto zawalczy o swoją szansę

Listę osób, które wezmą udział w eurowizyjnych preselekcjach, ogłoszono w środę w "Pytaniu na śniadanie". Wtedy też zaprezentowano sylwetki tych, którzy chcą wyjechać w polskich barwach na konkurs do Liverpoolu. Przypomniano, że tegoroczne hasło konkursu to "United by music", a główne zmagania będą miały miejsce tradycyjnie - w maju. Polscy kandydaci do preselekcji zostali przedstawieni na antenie TVP w kolejności losowej. Podobno i oni dowiedzieli się o przejściu do preselekcji z "Pytania na Śniadanie".

Oto pełna lista uczestników tegorocznych preselekcji do Eurowizji z tytułami ich piosenek:

Ahlena - "Booty";

Blanka - "Solo";

Dominik Dudek - "Be Good";

Felivers - "Never Back Down";

Jan "Yan" Majewski - "Champion";

Maja Hyży - "Never Hide";

Jann - "Gladiator";

Natasza - "Lift U Up";

Alicja Szemplińska - "New Home";

Kuba Szmajkowski - "You Do me".

Macie już faworytów?

