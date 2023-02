TYLKO NA PUDELKU: Marina Łuczenko ZREZYGNOWAŁA z udziału w preselekcjach do Eurowizji 2023! "Wszystko było już dogadywane"

W ostatnich miesiącach Marina Łuczenko coraz częściej pojawiała się w Telewizji Polskiej, gdzie promowała między innymi swój hit zagrzewający piłkarzy do walki w Katarze. Nie trzeba było długo czekać, by piosenkarka zasiadła na kanapie "Pytania na śniadanie", a następnie wzięła udział w Sylwestrze Marzeń. Nie był to jednak koniec planów, jakie stacja wiązała z ukochaną Wojtka Szczęsnego. Osoba związana z produkcją doniosła bowiem Pudelkowi, że Telewizja Polska chce wysłać Marinę na Eurowizję.