Marina Łuczenko RZUCA SIĘ W OBJĘCIA Joanny Kurskiej po niesamowitej obronie Wojciecha Szczęsnego (ZDJĘCIA)

Fiołek

A Pudelek jeszcze nie dotarł do reakcji żony Zielińskiego? Do jego rodziny? Przecież on też strzelił gola, więc też jest bohaterem tego meczu. Ale nie, trzeba tylko wychwalać pod niebiosa Lewego i Szczęsnego i reakcje ich wagin...Że-nu-a!!!!