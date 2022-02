Oficjalny fanklub Lidii Kopani zakończył działalność po preselekcjach do Eurowizji: "Gratuluję SPLUNIĘCIA W TWARZ tym, którzy jej pomagali"

Skazana jeszcze do niedawna na zapomnienie Lidia Kopania w spektakularnym stylu wróciła na języki całej Polski dzięki występowi na sobotnich preselekcjach do Eurowizji. Piosenkarce udało się przyćmić nawet zwycięzcę eliminacji - Krystiana Ochmana . Obok tak widowiskowej porażki trudno w końcu przejść obojętnie.

Podczas gdy gros rodaków uczyniło sobie z Kopani temat żartów, to i tak znalazła się grupka, która poczuła się dotknięta lekceważącym podejściem piosenkarki do eurowizyjnych eliminacji. Mowa o jej fanach, którzy zgromadzili się w oficjalnym fanklubie Lidii Kopani w imponującej liczbie 252. Niedługo po sobotnim koncercie facebookowy profil stowarzyszenia został zawieszony. Wcześniej jednak administrator strony wytłumaczył się ze swojej rezygnacji w ostatnim, pożegnalnym poście, którego każde zdanie przepełnione było goryczą .

Wysyłacie do mnie wiele wiadomości na temat Lidii Kopani. Chciałbym uprzejmie prosić o zaprzestanie. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą osobą. Celowo nie piszę "artystką", bo nią przestała być już dawno. Jeżeli jej wykonanie było celowe, to gratuluję splunięcia w twarz tym, którzy jej pomagali, często bezinteresownie. Gratuluję też podejścia do fanów całego tematu eurowizyjnego. Nie wspomnę o pracy, jaką włożyły autorki utworu. Jeżeli to nie było celowe, to proszę Lidię, by wzięła się za swoje zdrowie psychiczne, które od pewnego czasu wydaje się być lekko nadszarpnięte. Z każdego uzależnienia idzie wyjść dzięki silnej woli i walce. Trudno pomagać osobie, która notorycznie kłamie, dlatego też "OFC Lidii Kopani" z dniem 20.02.22 przestaje funkcjonować. Dziękuję wszystkim za te 14 lat.