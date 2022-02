Anna Karwan odnosi się do pytań o występ Lidii Kopani: "KARMA JEST BEZLITOSNA"! Nie zapomniała, że została nazwana "Anną K*rwan"...

Popisy Kopani podczas preselekcji odbiły się w mediach szerokim echem. Wieści o nieudanym występie piosenkarki dotarły również do Anny Karwan. Kilka lat temu Kopania otwarcie wykpiła udział Karwan w 56. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu - co, jak się okazuje, wielu wciąż doskonale pamięta. Okazuje się, że teraz Karwan została wręcz zasypana wiadomościami zawierającymi odnośniki do nagrań z preselekcji czy wywiadów z Kopanią. W końcu wokalistka postanowiła zareagować i w niedzielę za pośrednictwem Instagrama zaapelowała do internautów, by przestali wysyłać jej podobne treści.