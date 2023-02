Eurowizja 2023: komentarze internautów po ogłoszeniu uczestników preselekcji: "Stawka wygląda dobrze" vs "NIKOGO NIE ZNAM"

W środę 15 lutego na antenie "Pytania na Śniadanie" ogłoszono polskich kandydatów do eurowizyjnych preselekcji . Koncert, który wyłoni reprezentanta Polski na Eurowizję 2023 , odbędzie się pod koniec lutego. Już wiadomo, że o udział w preselekcjach nie ubiegała się Marina , a jury z TVP wybrało takie tuzy sceny jak Maję Hyży, Nataszę Urbańską, Jana "Yana" Majewskiego oraz Janna .

Eurowizja 2023 - preselekcje. Komentarze internautów podzielone

Trzeba przyznać, że Telewizja Polska postawiła w tym roku na dwie zbiory gwiazd: wśród kandydatów do preselekcji widzimy więc albo doświadczonych artystów takich jak Natasza Urbańska i Maja Hyży albo zupełnie nieznanych twórców - tu wskazywana jest głównie Ahlena , która na Instagramie zgromadziła zaledwie... 74 obserwujących . Trudno więc uznać ją za popularną czy rozpoznawalną piosenkarkę. Chyba że po ogłoszeniu nominacji sytuacja się zmieni...

Nikogo nie znam; Dudek i Blanca to są osoby które kojarzę, póki co zastanawia mnie że jeszcze w tej stawce nie ma innych ulubieńców TVP, chyba że są szykowani jako druga piątka do preselekcji... - brzmiał komentarz po ogłoszeniu pierwszej piątki artystów.