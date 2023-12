Janusz Gortat nie żyje. Marcin Gortat opublikował poruszający wpis: "Chciałbym, żeby niektóre rzeczy potoczyły się inaczej"

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Smutne......i słabe.Nie odzywał się do Ojca tyle lat , nie wspierał go , nie interesował się itp a teraz jak umarł to wystawił mu "piękną laurkę".Prawda jest taka że to gdzie jest teraz zawdzięcza ojcu , to on zaszczepił mu ducha sportowego .Ojciec zawsze przy nim stał .Synuś przekreślił cały ten dorobek .Rodzice się rozeszli ale ojciec nie przestał go kochać.Masz rację, mogłeś to rozegrać inaczej.Teraz już za póżno.Czasu nie cofniesz.Potrzebowałeś przeprosin od ojca aby zrozumieć że nie warto było trzymać zadarty nos i być obrażonym na cały świat? Jesteś dorosly a zachowałeś się jak niedojrzały dzieciak który nic nie wie o życiu.Mogłeś stać przy matce ale również nie skreślać do końca ojca.Straszna prawda