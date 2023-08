Janusz Korwin-Mikke jest zadłużony w ZUS, ale i tak dostaje DWIE EMERYTURY. "Zacząłem pobierać, jak zaczęli mnie golić"

Belize 20 min. temu zgłoś do moderacji 32 2 Odpowiedz

Konfa to jest jednak stan umysłu. Wiecie że ci co się zastrzelili w Pozku obaj byli zwolennikami Konfy? Byli po 30tce a obaj związali się z tą samą 20latka. To dużo mówi o mentalności konfiarzy. Polują na młode dziewczyny bo są łatwe do zmanipulowania, bo nie mają jeszcze wykształconego światopoglądu. U swoich rówieśniczek nie mają szans bo one wiedzą co to za przegrywy. Taka jest prawda o zwolennikach Konfy. Stosują grooming.