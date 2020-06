Odrealniony Janusz Korwin-Mikke częstuje wyborców kolejnymi "złotymi myślami": "Mężczyźni torują drogę do zmian, a kobiety PODĄŻAJĄ ZA NIMI"

gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Faceci widzą kobiety tak samo jak widzą swoje matki... Jednym słowem mówiąc takie rzeczy stawiają w złym świetle swoje rodzicielki. Korwin to jest taki typowy Janusz ze starego pokolenia, gdzie kobiecie wypadło być nieogarniętą. Bo ja wyskakiwała przed szereg to zaraz były plotki i nagabywanie że sobie nigdy męża nie znajdzie. Trza było siedzieć cicho, szanować męża i mieć dzieci. I to rzeczywiście mężczyzna nadawał ton całej rodzinie, kobieta miała się jedynie dostosować. Pokolenie dzisiejszych 20-25 latków ma już zupełnie inne matki. Pracujące, dbające o siebie, podejmujące ważne decyzje, samodzielne. To już zupełnie inny wzorzec. Oni widzą że ich matki głosują, mają swoje poglądy polityczne, walczą o większe wynagrodzenie, oczekując od swojego męża zaangażowania w sprawy domowe itp. Dla nich to norma i w ten sam sposób patrzą na inne dziewczyny.